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فيديو.. إنتصار ثمين للنصيرات.. وتعادلان لخدمات خانيونس والمجمع

الثلاثاء 09 مارس 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إنتصار ثمين للنصيرات.. وتعادلان لخدمات خانيونس والمجمع



الوسطى / سما /

حقق خدمات النصيرات فوزا ثمينا على نظيره خدمات البريج (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الغواصة الصفراء" عطايا جربوع (52), وتامر مكرم (63), ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد خدمات البريج 10 نقاط في المركز السادس.

خدمات خانيونس – بيت حانون الأهلي (1-1)

وتعادل خدمات خانيونس مع منافسه بيت حانون الأهلي (1-1).

وتقدم "الحوانين" عن طريق بلال مقبل (27), قبل أن يتعادل "الذئاب" عبر إياد النبريص (64).

ورفع خدمات خانيونس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس, ويصبح رصيد بيت حانون الأهلي 9 نقاط في المركز السابع.

وأكمل بيت حانون الأهلي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الحارس أحمد عليان (7), وأحمد أبو شربي (84).

المجمع الإسلامي – القادسية (0-0)

واحتكم المجمع الإسلامي للتعادل السلبي مع نظيره القادسية.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع المجمع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن, ويصبح رصيد القادسية 7 نقاط أيضا في المركز التاسع.

#دوري الدرجة الأولى #الدرجة الأولى #خدمات النصيرات #خدمات البريج #خدمات خانيونس #بيت حانون الأهلي #المجمع الإسلامي #القادسية

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