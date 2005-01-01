فيديو.. إنتصار ثمين للنصيرات.. وتعادلان لخدمات خانيونس والمجمع

الوسطى / سما /

حقق خدمات النصيرات فوزا ثمينا على نظيره خدمات البريج (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الغواصة الصفراء" عطايا جربوع (52), وتامر مكرم (63), ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد خدمات البريج 10 نقاط في المركز السادس.

خدمات خانيونس – بيت حانون الأهلي (1-1)

وتعادل خدمات خانيونس مع منافسه بيت حانون الأهلي (1-1).

وتقدم "الحوانين" عن طريق بلال مقبل (27), قبل أن يتعادل "الذئاب" عبر إياد النبريص (64).

ورفع خدمات خانيونس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس, ويصبح رصيد بيت حانون الأهلي 9 نقاط في المركز السابع.

وأكمل بيت حانون الأهلي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الحارس أحمد عليان (7), وأحمد أبو شربي (84).

المجمع الإسلامي – القادسية (0-0)

واحتكم المجمع الإسلامي للتعادل السلبي مع نظيره القادسية.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع المجمع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن, ويصبح رصيد القادسية 7 نقاط أيضا في المركز التاسع.