بنك فلسطين يعزز من خدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء إجراء عملياتهم المصرفية

رام الله / سما /

عزز بنك فلسطين من خدماته الإلكترونية للتسهيل على العملاء إجراء عملياتهم المصرفية من البيت، والتخفيف من زيارتهم للبنك تزامناً مع الإغلاقات المتكررة في عدد من المدن الفلسطينية بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وتحتوي المنصات الإلكترونية التابعة لبنك فلسطين كـ "تطبيق بنكي، والإنترنت البنكي" على مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي يمكن الإستفادة منها عبر تطبيق بنكي، وبما يلبي احتياجات عملائنا من الخدمات والعمليات اليومية التي يحتاجونها وينفذونها بشكل يومي. علماً بأن تطبيق بنكي هو تطبيق آمن وشامل تم تصميمه خصيصاً لتلبية الخدمات البنكية دون الحاجة لزيارة البنك. علماً بأن هذا التطبيق يعزز من جهود التوعية والحفاظ على السلامة العامة بالبقاء في البيوت دون الخروج وزيارة الفروع والإحتشاد لوجود مخاطر عالية تبعاً لتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهات المختصة.

من جانبه، أوضح السيد ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين، بأن البنك اتخذ مجموعة من الخطوات خلال فترة الطوارئ للتسهيل على العملاء، حيث قام البنك برفع سقوف الحوالات لتصل بحدها الأقصى إلى 10,000 دولار. ورفع سقف السحب والايداع من الصرافات الآلية الى 4,000 دولار. مشيراً في الوقت ذاته الى توفير خدمة التواصل مع البنك من خلال مركز الاستعلامات التابع للبنك عبر الرقم 1700150150 حتى الساعة الثانية عشر صباحاً.

وتأتي هذه الجهود جنباً إلى جنب مع الخطوات التي اتخذها البنك للتخفيف من حجم الطلب على زيارة الفروع ومباني البنك من جانب العملاء، حيث طور البنك مجموعة من قنوات الإتصال مع العملاء للتواصل معهم وتقديم الخدمات دون الحاجة للتنقل من مكان لآخر، والتي من بينها خدمة (IVR) خدمة البنك الناطق، وخدمة USSD لإجراء المعاملات البنكية لأجهزة الموبايل غير الذكية، كما عمل البنك على فتح قناة رسمية للتواصل مع العملاء عبر تطبيق WhatsApp. هذا بالإضافة الى مركز استعلامات بنك فلسطين الذي يتيح للعملاء التواصل مع البنك عبر الاتصال على الرقم 150 150 1700 لطلب أو إالغاء أي خدمة أو للاستعلام عن أي حركة.

وقال حمايل بأن البنك عمل على تمديد حملة الإستفادة من النقاط التي يحصل عليها العميل جراء الحركات التي ينفذها عبر تطبيق بنكي أو الإنترنت البنكي ضمن برنامج بوينتكم، كجزء الحملة الهادفة لنشر ثقافة استخدام الخدمات الإلكترونية. وكلما زاد عدد الحركات المنفذة من خلال تطبيق بنكي، أو الإنترنت البنكي، فيما تم تمديد الحملة حتى نهاية الشهر الجاري للزيادة الإستفادة منها في ظل الظروف الحالية.

وختم حمايل حديث معبراً عن أمله بأن تنتهي هذه الجائحة على خير وسلام على أبناء شعبنا وعلى العالم بأسره في أسرع وقت ممكن.

انتهى،،،