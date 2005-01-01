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وزير الخارجية الروسي : نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل

الثلاثاء 09 مارس 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الروسي : نرحب بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل



أبوظبي/سما/

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم الثلاثاء، "سنقوم بتأسيس مشاريع جديدة مع أبو ظبي" معربا عن أمل موسكو أن يتم الموافقة على لقاح "سبوتنيك-في" قريبًا في الإمارات.

من جهته قال الوزير الإماراتي إن العلاقات مع روسيا تشهد تطورا ملحوظا في مجالات عدة.

 وأشار الى أن عودة سوريا للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لابد منه.

وأكد  أن  قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سوريا.

#لافروف #التطبيع مع اسرائيل #الامارات #عبد الله بن زايد #موسكو #لقاح سبوتنيك

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