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الدولي "صالح" يعود لمنتخب فلسطين بعد غياب عامين

الثلاثاء 09 مارس 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدولي "صالح" يعود لمنتخب فلسطين بعد غياب عامين



القاهرة / سما /

أكد النادي المصري البورسعيدي, أن لاعبه الفلسطيني محمد صالح سيكون ضمن قائمة "الوطني" لمباراة السعودية, ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكر النادي المصري, أن صالح سيغادر الفريق بدءا من الثاني والعشرين من مارس الجاري, لضمان الظهور مع منتخب فلسطين ضد السعودية في الثلاثين منه.

وفي حال ظهور المدافع الفلسطيني مع "الوطني" في اللقاء الدولي, الذي سيجري في العاصمة السعودية "الرياض", فإنه سيكون الأول له منذ حوالي عامين, بعدما أصيب في أبريل 2019 بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتاج المنتخب الفلسطيني للفوز في تلك المباراة من أجل التقدم للمركز الثالث برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

#المصري البورسعيدي #محمد صالح #السعودية #التصفيات الآسيوية #المنتخب الوطني

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