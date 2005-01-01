تفاصيل المشادة الكلامية بين سواريز وفاسكيز في ديربي مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، تفاصيل المشادة الكلامية بين لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد ولوكاس فاسكيز ظهير ريال مدريد، خلال مباراة الديربي التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء خلال الشوط الأول، وذلك بعد أن لمست الكرة يد المدافع فيليبي داخل منطقة العمليات، لكن الحكم هيرنانديز هيرنانديز قرر عدم احتساب شيء بعد أن راجع اللقطة عبر تقنية الفار.

والتقطت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين فاسكيز وسواريز عقب نهاية الشوط الأول أثناء توجه اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، حيث كان فاسكيز يعترض على الحكم هيرنانديز الذي لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة فريقه، الأمر الذي جعل المهاجم الأوروجوياني يرد بطريقة حادة على ظهير الريال بمعاونة زميله ماريو هيرموسو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سواريز قال للوكاس فاسكيز “هل كنت ستشتكي بعد فوزك بالدوري الموسم الماضي، إنه أمر سخيف؟”، في إشارة إلى أن ريال مدريد حقق لقب الليجا بفضل بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ورد لوكاس فاسكيز عليه قائلاً “إذا لم تفعل ذلك، لن تفوز بها. إما أن نخسرها أو لن تفوز بها”، ويقصد النجم الإسباني أنه لو اتخذ الحكم القرار الصحيح لما خرج أتلتيكو متقدماً في الشوط الأول، ثم عاد سواريز ليقول “وكيف فزتم بها الموسم الماضي؟”.

ليتدخل هيرموسو بعد ذلك وهو يشير بيديه بطريقة هجومية قائلاً “أكلناكم، أكلناكم”، قاصداً أن أتلتيكو مدريد اكتسح الريال خلال الشوط الأول.