مورينيو يكشف السر وراء انفجار جاريث بيل

وكالات / سما /

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن السر وراء تألق نجمه الويلزي جاريث بيل في المباريات الأخيرة، وذلك بعد أن عانى بشدة في الأشهر الأولى من الموسم الحالي.

وقرر جاريث بيل الرحيل عن ريال مدريد والعودة إلى ناديه السابق توتنهام لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لكنه وجد نفسه حبيساً لدكة البدلاء في القسم الأول من الموسم، قبل أن يبدأ جوزيه مورينيو الاعتماد عليه أساسياً في آخر المباريات.

وتألق النجم الويلزي بشكل ملفت للأنظار مؤخراً، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها في مختلف البطولات، ووقع يوم أمس على ثنائية جميلة في شباك كريستال بالاس قاد خلالها فريقه للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأوضح المدرب البرتغالي أن جاريث بيل كان يعاني من أزمة نفسية بسبب إصاباته المتكررة في السنوات الماضية، الأمر الذي جعله فاقداً الثقة بنفسه، كما أوضح أنه كان يحتاج للدعم من المحيطين به لكي يتجاوز هذا الأمر.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “لقد وجدت ندوب نفسية لديه، عندما يكون لديك عدة مواسم مع الإصابات، فاعتقد أنها ليست مشكلة عضلية، وإنما ندوب نفسية، وهذا يجلب الخوف وعدم الاستقرار”.

وتابع “هناك لحظة تعمل فيها بشكل جيد، وكل من حولك يقدم كل ما يكنهم تقدميه، هناك لحظة يتعين عليك فيها كسر الحاجز النفسي، وقد كسره، لقد كان هو من فعل ذلك، وليس نحن، نحن قدمنا الدعم فقط”.