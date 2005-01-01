مشاهدة مباراة الجزيرة والجليل بث مباشر في درع الاتحاد الأردني 2021

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الجزيرة ضد الجليل بث مباشر المقررة يوم الثلاثاء ضمن مواجهات دور نصف النهائي من بطولة درع الاتحاد الأردني 2021 لكرة القدم.

مباراة الجزيرة والجليل مباشر تنقل الساعة السادسة مساء بتوقيت عمان على قناة الأردنية الرياضية (jordan sport) بعد أقل من 60 دقيقة على نهاية لقاء الفيصلي ضد الوحدات.

ولعب الفريقان معا في خمس مواجهات تاريخية سابقة، كان آخرها قبل نحو تسع سنوات حينما احتكم الطرفان للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فتقدم محمد ابو علام للجليل وتعادل أحمد سمير.

ولم يسبق أن فاز الجليل على الجزيرة في التاريخ، حيث تفوق الأخير في مباراتين وانتهت واحدة بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما احتكما للتعادل الإيجابي في لقاءين آخرهما موسم 2012.

مباراة الجزيرة والجليل مباشر:

وتغلب الجزيرة في الجولة الأولى من درع الاتحاد الأردني على نظيره شباب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها لصالحه اللاعبين حمزة فؤاد الصيفي، علي علوان وعبدالله العطاء من ركلتي جزاء.

وفي الجولة الثانية، فاز الجزيرة على الحسين إربد في استاد الأمير محمد، حيث نجح اللاعبون في إنهاء الشوط الأول بالتقدم (1-0) قبل أن يضيفوا الثاني خلال مجريات ثاني شوط من اللقاء.

في المقابل، تخطى الجليل نظيره السلط في أول جولة بهدف لؤي الدردور في الدقيقة 11، ثم فازوا على شباب العقبة بذات النتيجة في المباراة الثانية حيث أحرزه اللاعب خلدون خزامي.