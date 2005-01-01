كاتبة سعودية تحذر الاحتلال من انتشار أفكار معادية له

القدس المحتلة / سما /

حذرت كاتبة سعودية، من انتشار أفكار معادية للاحتلال الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة.

وقالت الكاتبة نجاة السعيد، وهي سعودية مقيمة في الإمارات، في مقالة لها بصحيفة "إسرائيل هيوم" إن اليسار التقدمي الأمريكي بات يتخذ مواقف علنية معادية للاحتلال، ويتعاون مع الإسلاميين.

وذكرت السعيد أنها في زيارتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة، فوجئت بالتغير الكبير الحاصل مقارنة مع السنوات التي درست فيها هناك مرحلتها الجامعية.

وأضافت أن اليسار والإسلاميين باتا يسيطران على الوسط الأكاديمي، وأنها تصدت لهم ذات مرة، وشنت هجوما على النائبتين المدافعتين عن فلسطين، إلهان عمر ورشيدة طليب، وأبلغت الحضور بأنهما لا تحظيان بالقبول في المنطقة.



وذكرت نجاة السعيد أنها تخشى من انتقال هذه الأفكار إلى الوسط الأكاديمي الإسرائيلي، مضيفة أن ما جرى في الولايات المتحدة هو عملية "غسل دماغ" خضع له الطلاب.



وقوبلت مقالة الكاتبة السعودية بسخط واسع، إذ اتهمها مغردون بأنها معادية للأمة العربية.