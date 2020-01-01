الاحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الأخير من 2020

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2020، ارتفع بنسبة 38% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي الىيوم الثلاثاء، ان عدد رخص البناء سجل ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019، حيث ارتفع عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 33% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، وانخفضت بنسبة 10% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019.

وأشار إلى أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,732 رخصة خلال الربع الرابع من العام 2020، منها 1,798 رخصة أبنية جديدة.

ولفت إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 1,195 ألف متر مربع، منها 971 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و224 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,482 وحدة سكنيـة مساحاتها 887 ألف متر مربع، منها 4,316 وحدة سكنية جديدة مساحتها 703 ألف متر مربع، 1,166 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 184 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 52% خلال الربع الرابع من العام 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، وسجَل انخفاضاً بنسبة 8% خلال الربع الرابع من العام 2020 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2019.