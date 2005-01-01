"كورونا" عالميا: اكثر من مليونين و612 ألف وفاة و117 مليونا و751 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين واكثر من 612 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 117 مليونا وما يزيد عن 751 ألف إصابة، تعافى منهم 93 مليونا واكثر من 438 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين، تراجعاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتزايداً محدوداً في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 292 ألفا و394 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,443 حالة وفاة.

واصبحت البرازيل بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، واصبحت الآن تتصدر العالم في الحصيلة اليومية للوفيات، إذ تقدمت منذ أمس الأول على اميركا التي كانت تتصدر العالم في تسجيل اعلى حصيلة وفيات كل 24 ساعة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,114 وفاة)، واميركا (788 وفاة)، وروسيا (379 وفاة)، وفرنسا (359 وفاة)، وإيطاليا (318 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (45,116 إصابة)، والبرازيل (36,136 إصابة)، والهند (15,353 إصابة)، وإيطاليا (13,902 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط صعدت تركيا لتحتل المركز الخامس مسجلة (13,215 إصابة و64 حالة وفاة).

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (538,628 وفاة)، والبرازيل (266,614 وفاة)، والمكسيك (190,923 وفاة)، والهند (157,966 وفاة)، وبريطانيا (124,566 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,744,652 إصابة)، والهند (11,244,786 إصابة)، والبرازيل التي تخطت أمس عتبة الـ11مليون مسجلة (11,055,480 إصابة)، وروسيا (4,333,029 إصابة)، وبريطانيا (4,223,232 إصابة).