تشيلسي يفوز على ايفرتون ويتمسك بالمركز الرابع

لندن/سما/

تمسك تشيلسي بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-0 مساء الإثنين، ضمن الجولة السابعة العشرين.



وسجل هدفي تشيلسي كل من مدافع إيفرتون بن جودفري (31 بالخطأ في مرماه) وجورجينيو (65 من ركلة جزاء).



وحافظ تشيلسي على سجله الخالي من الهزائم في عهد المدرب الألماني توماس توخيل، فرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط أمام إيفرتون.



واعتمد توخيل على طريقة اللعب 3-4-2-1، حيث وقف كيرت زوما إلى جانب أندرياس كريستينسن وسيزار أزبيليكويتا في الخط الخلفي، وتواجد على الطرفين كل من ريس جيمس وماركوس ألونسو، وتمركز الثنائي جورجينيو وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب، فيما تحرك كالوم هودسون أودوي وكاي هافرتز، خلف المهاجم الصريح تيمو فيرنر.





ولجأ مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي، إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من مايسون هولجايت ومايكل كين وبن جودفري ولوكاس ديني، ووقف ألان وأندري جوميز في وسط الملعب، وتحرك الثلاثي أليكس أيوبي وجيلفي سيجوردسون وريتشارليسون، خلف المهاجم الصريح دومينيك كالفرت لوين.



كانت محاولات تشيلسي خجولة في أول 10 دقائق، فوصلت الكرة إلى فيرنر على مشارف منطقة الجزاء، ليسدد نحو المدرجات الخالية بالدقيقة السادسة.





وجاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء بالدقيقة 16، عندما رفع جيمس عرضية نحو منطقة جزاء إيفرتون، أبعدها هولجايت لتصل الكرة إلى جورجينيو الذي سددها بجانب القائم البعيد.



ومرت عرضية هودسون أودوي من أمام الجميع في الدقيقة 19، والتقط حارس تشيلسي إدوارد مندي رأسية سهلة من كالفرت لوين إثر عرضية من الناحية اليسرى لديني في الدقيقة 25.





وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 31، عندما أرسل ألونسو كرة نحو منطقة الجزاء، تابعها هافرتز، فحاول جودفري قطعها بيد أنها ارتدت منه إلى داخل الشباك.



ووقف المدافع كين أمام تسديدة هافرتز في الدقيقة 35، وتخلص هودسون أودوي من أيوبي ليمرر إلى ألونسو على مشارف منطقة الجزاء، فسدد اللاعب الإسباني كرة نحو القائم القريب تألق الحارس جوردان بيكفورد في إبعادها بالدقيقة 41.





واقترب تشيلسي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 51، عندما انبرى ماركوس ألونسو لركلة حرة مباشرة، سددها قريبة من الزاوية العليا القريبة للمرمى.



وألغى الحكم هدفا لتشيلسي في الدقيقة 53، عندما أرسل هودسون أودوي الكرة إلى هافرتز داخل المنطقة، ليستقبلها الدولي الألماني قبل أن يسدد في الشباك، بيد أن الحكم رأى لمسة اليد على هافرتز قبل التسديد.





وأهدر إيفرتون فرصة خطيرة في الدقيقة 57، عندما مرر سيجوردسون كرة بينية إلى ريتشارليسون الذي سدد بين زوما وألونسو كرة بعيدة عن المرمى.



واصل تشيلسي خطورته من الهجمات المرتدة، فتخلص هودسون أودوي من هولجايت قبل يسدد كرة، أبعدها الحارس بيكفورد ببراعة في الدقيقة 60.





وحصل تشيلسي على ركلة جزاء، عندما تعرض هافرتز للعرقلة من قبل بيكفورد، ونفذ جورجينيو الركلة بنجاح في الدقيقة 65.



ودخل مايسون مونت إلى تشكيلة تشيلسي بدلا من هودسون أودوي، وزج أنشيلوتي بورقته الهجومية الأخيرة، من خلال إقحام البرازيلي برنارد مكان جوميز.





وتقدم مونت بالكرة في هجمة مرتدة قبل أن يسدد في المدافع كين بالدقيقة 78، ومرر أزبيليكويتا كرة جميلة إلى فيرنر الذي انفرد بالحارس، لكن بيكفورد تصدى لمحاولته في الدقيقة 80.

وانفرد فيرنر مجددا بمرمى إيفرتون، فتمكن بيكفورد من إيقافه مرة أخرى، لكن الكرة وصلت هذه المرة إلى البديل نجولو كانتي الذي تألق الحارس في التصدي لتسديدته، ثم عاد بيكفورد مجددا لينقذ مرماه من تسديدة مونت المركزة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.