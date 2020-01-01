ابن سلمان يستقبل ملك الأردن وقادة آخرين بالرياض

وكالات

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، والأردنية، في بيانين منفصلين، أن الزيارة نوقش خلالها العلاقات بين البلدين.

إضافة إلى "الإشادة بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات".

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الملك عبد الله اطمأن على صحة ابن سلمان بعد إجراء الأخير عملية جراحية مؤخرا.

ورافق العاهلَ الأردني في زيارته، نجلُه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، ومسؤولون آخرون.

وفي سياق آخر، استقبل محمد بن سلمان ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، واتفقا على "مواصلة دعم المساعي لتنفيذ الرؤى المشتركة بما يحقق التطلعات المنشودة نحو مزيدٍ من النماء والازدهار للبلدين".

وأشاد ولي عهد البحرين بجهود نظيره السعودي "وما يوليه من متابعةٍ مستمرة لفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، منوهًا بأوجه التنسيق والشراكة القائمة على مختلف المستويات في كافة القطاعات".

مساء الإثنين أيضا، استقبل محمد بن سلمان رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بالإضافة إلى ابن سلمان، حضر وزير الخارجية فيصل بن فرحان في أرض المطار لاستقبال محيي الدين ياسين.