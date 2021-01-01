3 إصابات خطيرة بشجارين بالنقب وكفر مندا

النقب /سما/

أصيب 3 مواطنين عرب بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك بشجارين منفصلين وقعا في ساعات الليل المتأخرة وفجر اليوم الثلاثاء، في جنوبي البلاد وفي بلدة كفر مندا، حيث تم نقل الجرحى للعلاج بالمستشفيات بعد إسعافهم ميدانيا.

في بلدة كفرمندا، أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال محاولته فض شجار بين جيرانه، حيث حاول مع مجموعة من الجيران فض الشجار، وخلال ذلك تعرضه للطعن، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى رمبام في حيفا للعلاج.

وعقب الشجار الذي تخللها طعن الشاب، اعتقلت الشرطة 3 أشخاص من كفرمندا تنسب لهم شبهات الضلوع في الشجار وطعن الشاب، حيث سيتم عرضهم، اليوم الثلاثاء، على محكمة الصلح في عكا للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم.

وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، أنها تلقت بلاغا عن شجار في بلدة كفرمندا، تخللها طعن شاب في الثلاثينيات من عمره، حيث وصلت قوات معززة من المكان للبلدة، واعتقلت 3 أشخاص بشبهة الضلوع في الشجار والطعن، على أن يتم عرضهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم بغية استكمال التحقيق.

بينما في جنوبي البلاد، أصيب شابان بجراح خطيرة جراء شجار وقع بالقرب من مفترق رحوفوت، ونقل المصابان إلى المستشفى لعلاجهما، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن الشرطة تلقت بلاغا عن شجار وقع بين شبان عرب من النقب قرب مفترق "كنوت" القريب من رحوفوت، ما أدى إلى إصابة شابين بجراح وصفت إحداها على أنها بالغة الخطورة.