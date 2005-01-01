إيران ترفع وتيرة تخصيب اليورانيوم وأميركا تحذر

وكالات

رفعت إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم في انتهاك إضافي للاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى عام 2015، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أعلنت واشنطن أنها تأمل استجابة طهران لعرضها القاضي بإجراء محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي، لكنها حذرتها من نفاد صبرها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني لينكن، إن طريق الدبلوماسية مفتوح فيما يتعلق بملف إيران النووي، وإن الكرة في ملعبها، محذرا في الأثناء من أن الخطوات التي تتخذها طهران تجعل برنامجها النووي أشد خطورة.

وأكدت الخارجية الأميركية، إن واشنطن عرضت التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) وفقا للخطة الأوروبية، مضيفة أنها تتمنى ردا إيجابيا.

وتابعت أن صبر الولايات المتحدة ليس بلا حدود فيما يخص إيران، مشيرة إلى أنها تتشاور في هذا الشأن مع الكونغرس وحلفائها وشركائها.

وتأتي التصريحات الأميركية وسط حالة من الجمود، حيث تتمسك كل من طهران وواشنطن بأن يبادر الطرف الآخر بالخطوة الأولى للدخول في محادثات من شأنها أن تفضي إلى إعادة تفعيل الاتفاق النووي.

وتشترط طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات أن تبادر واشطن إلى تخفيف العقوبات، بينما تشدد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على أن تعود إيران أولا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 2018، وقلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، ومراقبة منشآتها النووية من قبل المفتشين الدوليين.

وشدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، خلال استقباله في طهران نظيره الأيرلندي سيمون كوفني، بوصفه منسقا من مجلس الأمن للاتفاق النووي، على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران قبل البحث في مسألة الالتزامات النووية، قائلا إن هذه هي سياسة بلاده الثابتة ولن تتغير.

من جانبها، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، أمس الاثنين، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه رويترز إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في مفاعل نطنز تحت الأرض، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى عام 2015".

ووفقا للبيان، فقد تأكدت الوكالة في السابع من مارس/آذار الجاري أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف البيان أن السلسلة الرابعة التي تحوي أيضا 174 من أجهزة الطرد المركزي رُكبت، لكنها لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، كما يجرى حاليا تركيب سلسلة خامسة.

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