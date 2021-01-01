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ولي العهد السعودي يستقبل العاهل الأردني في الرياض

الثلاثاء 09 مارس 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد السعودي يستقبل العاهل الأردني في الرياض



الرياض/سما/

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة "واس" السعودية أنه وصل برفقة ملك الأردن، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكان في استقبالهما وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

وذكرت أن ابن سلمان والملك الثاني بحثا خلال اجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

#الاردن #ملك الاردن #محمد بن سلمان #الملك عبد الله

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