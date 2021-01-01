اسرائيل تقرر تطعيم العمال الأردنيين الذين يعملون في إيلات

القدس المحتلة/سما/

مع اقتراب عيد الفصح وفتح الاقتصاد تحتاج الفنادق بشكل عاجل إلى العمال لا سيما إيلات ، التي من المتوقع أن تكون ممتلئة بالسياح.

وقبيل العطلة توصل أصحاب الفنادق إلى اتفاق مع الجهات المسؤولة في اسرائيل يقضي بدخول 700 عاملا من العقبة في الأردن إلى إسرائيل.

وبحسب التفاهمات التي توصل إليها الطرفان ، سيخضع العمال لاختبار كورونا عند المعبر الحدودي - حيث سيتم تطعيمهم أيضا بجرعة أول من اللقاح ومن هناك سينتقل الأردنيون إلى العزل في الفنادق ، وبعد الانتهاء من أيام العزل يسمح لهم ببدء العمل و بعد أسبوع واحد من تلقي اللقاح الثاني، سيتمكنون من العودة إلى الأردن ودخول إسرائيل بشكل يومي.