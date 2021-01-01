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الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين

الثلاثاء 09 مارس 2021 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين



بيروت/سما/

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الجيش اللبناني أطلق النار على مسيرتين إسرائيليتين حلقتا فوق مركزين له في بليدا وميس الجبل الحدوديتين.

وأفاد تلفزيون "المنار" التابع لـ "حزب الله" أن "الجيش اللبناني أطلق النار على الطائرة الإسرائيلية المسيرة الأولى والتي كانت تحلق فوق مركزه في ميس الجبل".

وذكر تلفزيون "المنار"، أن الجيش النار أيضا على مسيرة إسرائيلية ثانية تحلق في أجواء "خربة شعيب" بشكل مرتفع جنوبي بلدة بليدا.

وأكد تلفزيون "المنار" أن "قوات العدو الإسرائيلي ألقت 4 قنابل مضيئة في أجواء الأراضي المحتلة قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل، وقنبلتين في أجواء موقع البياض الحدودي مقابل بلدة بليدا".


وكشف تلفزيون المنار أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات مادية أو بشرية حتى الآن.

وأكد شهود عيان لوكالة رويترز، أن "القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية على الحدود مع لبنان قرب ميس الجبل، لكن لم يتسن التأكد من وقوع إصابات".

#الجيش اللبناني #اطلاق نار

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