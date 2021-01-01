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إسرائيل: الحكم بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي بعد إدانته بالتخابر مع "حزب الله"

الثلاثاء 09 مارس 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: الحكم بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي بعد إدانته بالتخابر مع "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

قضت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي من مدينة أم الفحم شمال إسرائيل بعد تواصله مع ناشطين لحزب الله اللبناني وإدانته بالتخابر مع عميل أجنبي ودعم منظمة إرهابية.

ووفقا للائحة الاتهام فان المواطن العربي (38 عاما) اعترف بالتهم المنسوبة إليه وهي، التخابر مع عميل أجنبي والإعلان عن التضامن مع منظمة إرهابية ودعمها.

وقالت إنه وصف العلاقة التي جمعته بعناصر "حزب الله" الذين تعاون معهم، والحوادث الكثيرة التي ذهب لتصويرها، أو قام بتصويرها بمبادرته الشخصية، من بينها محطة الطاقة الكهربائية في الخضيرة، ومعتقلات ومناطق حدودية في شمال إسرائيل، وقام بتسليمها إلى مشغليه اللبنانيين.

وأقر طاقم القضاة بالإجماع بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات فعلية، بالإضافة الى 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وتم سحب رخصة القيادة منه لمدة عام ونصف.

#اسرائيل #حزب الله #ام الفحم

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