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في أول زيارة رسمية منذ 2017.. بن فرحان يصل الدوحة حاملًا رسالة من الملك سلمان

الإثنين 08 مارس 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول زيارة رسمية منذ 2017.. بن فرحان يصل الدوحة حاملًا رسالة من الملك سلمان



الدوحة /سما/

وصل مساء يوم الإثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة رسمية منذ فرض المقاطعة الخليجية عام 2017.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأنه كان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له، في مطار الدوحة الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشارت إلى أنه كان في استقبال الوزير السعودي أيضًا، القائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

وأوضحت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث رسالة شفوية إلى أمير قطر تميم بن حمد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تلقى تميم الرسالة التي "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي،  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

#السعودية #قطر #الملك سلمان #العاهل السعودي #تميم بن حمد آل ثاني

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