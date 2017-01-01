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غانتس يوقف تصويتاً لتعيين وزراء جدد

الإثنين 08 مارس 2021 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوقف تصويتاً لتعيين وزراء جدد



القدس المحتلة /سما/

أوقف بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض، مساء الإثنين، تصويتًا عبر الهاتف للحكومة الإسرائيلية على تعيين وزراء جدد.

ودخل غانتس في مواجهة مع أعضاء الحكومة، بعد أن طلب التمسك ببقائه وزيرًا للقضاء إلى جانب وزارة الجيش، مع التخلي عن وزارة الاتصالات.

وكان من المفترض أن يتم التصويت على سلسلة تعيينات في وزارات مختلفة بعد استقالات جرت سابقًا لعدد من الوزراء التابعين لحزب أزرق - أبيض، بعد انفصالهم عن الحزب.

وكان سيتم تعيين يؤاف غالانت وزيراً للتعليم العالي إلى جانب بقائه في منصب وزارة التربية والتعليم، وتعيين وزير الطاقة يوفال شتاينتس وزيرًا للمياه أيضًا، وتعيين إيتان غينبزبرغ وزيرًا للاتصالات وهو المنصب الذي يتولاه غانتس منذ استقالة يوعاز هاندل.

ومنذ أيام، أمهل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسبوعاً لتعيين وزراء بدلاً من المستقيلين.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتعيين غانتس وزيرًا للقضاء بشكل دائم.

وتسلم غانتس وزارة القضاء بعد استقالة آفي نيسنكورن من الحكومة، وحزب أزرق - أبيض.

#بيني غانتس #الحكومة الاسرائيلية #حزب أزرق- أبيض

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