وزير خارجية ايرلندا يجدد ترحيب بلاده بإجراء الانتخابات الفلسطينية

رام الله /سما/

جدد وزير خارجية ايرلندا سايمون كوفني ترحيب بلاده بإجراء الانتخابات الفلسطينية.

وقال في تصريحات صحفية، إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة هي خطوة مهمة لتحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية، كما أنها مهمة لإيصال صوت الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، بما في ذلك تشكيل برلمان وحكومة منتخبين بشكل ديمقراطي.

وكرر التزام ايرلندا الراسخ بحل الدولتين من خلال المفاوضات بما يفضي إلى انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وبحيث تكون القدس عاصمة لدولتين، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.