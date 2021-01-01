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الأردن: الملك يوافق على استقالة وزير العمل بعد يومٍ من التعديل على حكومة الخصاونة

الإثنين 08 مارس 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: الملك يوافق على استقالة وزير العمل بعد يومٍ من التعديل على حكومة الخصاونة



عمان /سما/

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، مرسوماً يقضي بالموافقة على قبول استقالة وزير العمل الدكتور معن مرضي القطامين من منصبه، اعتباراً من تاريخ 2021/3/8 وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وحسب البيان، أصدر الملك عبد الله الثاني مرسوماً آخر يقضي بالموافقة على تكليف أيمن رياض المفلح، وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، اعتباراً من تاريخ 2021/3/8.

ويأتي هذا المرسوم بعد يوم واحد من إجراء رئيس الحكومة بشر الخصاونة تعديلاً على الحكومة التي شملت عشر حقائب وزارية.

بدوره، أوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتمع مساء السبت الماضي بوزير العمل الدكتور معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة عليه الأحد.

وبيّن دودين في بيان أن رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الأشهر الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.

وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات، هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أُسوةً بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.

وأشار دودين إلى أنّ وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناءً على ذلك اليمين الدستوريّة أمام الملك عبد الله الثاني الأحد، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة.

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