مشروع ربط كهربائي بين إسرائيل واليونان وقبرص الرومية.. اليك تفاصيله

القدس المحتلة /سما/

وقعت إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، الإثنين، مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية.

ويُطلق على المشروع اسم " EuroAsia Interconnector" ويمتد من مدينة الخضيرة في إسرائيل، عن طريق البحر، إلى قبرص الرومية، ومنها أيضا عبر البحر، إلى جزيرة كريت باليونان.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال اشتاينتس، في تغريدة على تويتر، إنه وقّع على مذكرة التفاهم مع نظيريه من قبرص الرومية واليونان.

ووصل اشتاينتس إلى قبرص الرومية اليوم، حيث جرى التوقيع على مذكرة التفاهم، فيما شارك وزير الطاقة اليوناني بالتوقيع عبر نظام الاتصال المرئي.

وقال شتاينتس "هذه أخبار رائعة لمواطني إسرائيل، سيسمح لنا كابل الطاقة البحري بتلقي دعم كهربائي من شبكة الكهرباء الأوروبية في أوقات الطوارئ، وسيزيد اعتمادنا بشكل كبير على توليد الطاقة الشمسية".

واستنادا إلى الموقع الإلكتروني للمشروع فإن طول خط الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي سيبلغ 1208 كيلومترات، وستكون أدنى نقطة له 3000 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأشار الموقع إلى أن طول الخط ما بين إسرائيل وقبرص الرومية يبلغ 310 كيلومترات، في حين أن الخط ما بين قبرص الرومية واليونان يبلغ 898 كيلومترات .

وأضاف "ستقوم EuroAsia Interconnector Limited ، بصفتها المروج والمطور الرسمي للمشروع، بتمويل بناء الربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص الرومية واليونان بسعة نقل أولية تبلغ 1000 ميجاوات، بتكلفة مالية للمرحلة الأولى تقدر بنحو 2.5 مليار يورو".

ولفت الموقع إلى أن الشروع في المرحلة الأولى من المشروع سيتم في ديسمبر/كانون الأول 2023.