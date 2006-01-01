احتفال في مخيم اليرموك بمناسبة يوم المرأة العالمي

دمشق /سما/

أحيا أبناء شعبنا في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية، دمشق، الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، اليوم الاثنين، في احتفال أقيم في النادي العربي الفلسطيني في المخيم.

وشارك في الاحتفال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، وأمينة فرع اليرموك مانيا بيطاري، وأعضاء اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك.

ونقل عبد الهادي تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وقال: "بناء على توجيهات الرئيس الذي دائماً يحثنا على العناية بأهلنا في المخيم وتعزيز وجودهم، وبهذا اليوم يوم المرأة العالمي، نقدم لكن التهنئة باسم سيادته بعيدكن، فالمرأة هي التي تمنح الحياة وهي أخت الشهيد وزوجة الشهيد وهي أم الشهيد وهي الفدائية والشاعرة والكاتبة والإعلامية".

وتابع أن "الرئيس محمود عباس دائما يقول إن ثورتنا الفلسطينية تم بناؤها ليس على أكتاف الرجال فقط وإنما أيضاً على أكتاف المرأة الفلسطينية".

من جهتها، وجهت بيطاري التهنئة لكل سيدات العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، وخصت المرأة الفلسطينية التي قدمت الكثير من أجل بناء وطنها وما تزال تعاني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

كما وجهت التحية للرئيس الحريص على المرأة الفلسطينية، والذي تجلى ذلك من خلال رفع نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات منظمة التحرير خلال الانتخابات المقبلة.

من جهتهن، وجهت سيدات مخيم اليرموك التحية للرئيس محمود عباس على هذا التكريم والشكر على اهتمامه بهن، والتحية للمرأة الفلسطينية المتواجدة في فلسطين المحتلة التي كافحت وعانت ووقفت بوجه الاحتلال الإسرائيلي.