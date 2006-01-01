ساعر: لم أحاول تشكيل كتلة سياسية مع الحريديين

القدس المحتلة /سما/

نفى رئيس حزب "الأمل الجديد" جدعون سار ادعاء أرييه درعي رئيس حزب شاس بأنه حاول تشكيل كتلة سياسية مع الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة تحت قيادته.



وقال ساعر وفق القناة 7 العبرية، "لم أبذل جهدا للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، ولم أتحدث مع أرييه درعي في هذه الحملة الانتخابية، ولم أعمل معه ولا أتلقى أي إملاءات منه".



وكان ساعر هاجم رئيس حزب اليمين نفتالي بينت وادعى أنه من المتوقع أن ينضم إلى نتنياهو في تشكيل الحكومة فور انتهاء الانتخابات.



ورد حزب اليمين على ساعر بالقول: "حزب المنشقين يواصل حملة التشهير، وفقط نفتالي بينيت سينقذ إسرائيل من الوحل".



أما الليكود فقال: "ساعر يخفي حقيقة أنه في كل حكومة ينضم إليها سيكون يائير لابيد هو رئيس الوزراء".