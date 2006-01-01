رابط خدمة تعليق تأمين الشيخوخة و تمكين اقتصادي 1 من الضمان الاجتماعي الأردني 2021

عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن توفيرها خدمتي إلغاء تعليق تأمين الشيخوخة وتمكين اقتصادي (1) المتعلق بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة إلكترونياً من خلال موقعها.

وذكرت المؤسسة أنه أصبح متاحاً لضابط ارتباط المنشأة الدخول لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني وإلغاء تأمين تعليق الشيخوخة أو الغاء تمكين اقتصادي (1) عن كل أو بعض العاملين لدى المنشأة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة نهائياً.

وطالبت المؤسسة ضباط ارتباط المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفّرة على موقعها دون الحاجة لمراجعتها، مضيفةً أنه بأي وقت وعلى مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع بإمكانهم التواصل لأي استفسار على رقم مركز الاتصال الموحد (117117) أو من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم (065008080).

رابط تمكين 1 وتأمين الشيخوخة: اضغط هنا

