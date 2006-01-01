دمشق / سما

أكدت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين 8 مارس 2021، إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية خبراً عاجلاً أعلنت فيه عن إصابة الرئيس السوري وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، مضيفة "أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

وذكر بيان للرئاسة السورية أن "الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة".

وحسب البيان، فإن الأسد وزوجته "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".