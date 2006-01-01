  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

الإثنين 08 مارس 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا



دمشق / سما

أكدت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين 8 مارس 2021، إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية خبراً عاجلاً أعلنت فيه عن إصابة الرئيس السوري وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، مضيفة "أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

وذكر بيان للرئاسة السورية أن "الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة".

وحسب البيان، فإن الأسد وزوجته "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

#بشار الأسد #سوريا #أسماء الأسد #كورونا #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

حماس تدرس عدة خيارات بخصوص وضع الضفة في الانتخابات و القدوة سيتم فصله

الرجوب :" لدينا عناصر غير منسجمة و غاضبة" واتصالات بشكل يومي مع حماس

"لماذا نستعجل القرارات".. القدوة: شخصيات من الصف الاول في حركة فتح ستدعم الملتقى الديمقراطي

إذاعة عبرية : الإمارات ترفض استقبال نتنياهو لهذا السبب ..!

حسين الشيخ: تجربة 2006 لن تتكرر.. و"فتح" ستشكل حكومة وحدة وطنية إذا فازت بالانتخابات التشريعية

غزة: القضاء الشرعي يصدر تعميمًا بخصوص المطلقة قبل الدخول والخلوة

حرب اللقاحات .. وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من استخدام لقاح “سبوتنيك” الروسي

الأخبار الرئيسية

90

مستشرق إسرائيلي: إدارة بايدن تساعد السلطة الفلسطينية تمهيدا لفرض دولة فلسطين على إسرائيل

وزير إسرائيلي: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا.. وقيادي فلسطيني يعلق!

انتقادات للانتخابات.. مصدر : 4 قيادات ينافسون السنوار على رئاسة حماس بغزة غدًا (بالأسماء)

وزيرة الصحة : 22 وفاة و2003 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1909 حالات تعافٍ

الاحتلال: فلسطينية اقتحمت مستوطنة شمال الضفة وحاولت تنفيذ عملية طعن

اعلان سما رسائل