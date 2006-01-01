الجامعة العربية تؤكد أهمية النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية

القاهرة / سما /

أكدت جامعة الدول العربية أهمية النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية، مشيدة بالمساهمات الاستثنائية التي قدمتها في الاستجابة العالمية لجائحة كورونا من كافة القطاعات، وبخاصة عضوات الطواقم الطبية والرعاية الصحية.

وشددت الأمين العام للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وأوضحت أنه تبين أثناء جائحة كورونا وجود نساء في مناصب صنع القرار في أوقات الأزمات من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على قدرة الحكومات للاستجابة لتلك الأزمات من خلال وضع سياسات تعكس التجارب الحياتية المتنوعة وتمس القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء، مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية وتسوية النزاعات.

وأشارت، إلى أن أزمة كورونا ألقت الضوء على الدور الهام المنوط به للخطط الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام في تسريع وتسهيل الاستجابة للكوارث الطبيعية والأوبئة والتعافي منها، وعلى أهمية إشراك النساء في عملية صنع السياسات وإعداد تلك الخطط الوطنية على جميع المستويات.

ونوهت بما تناوله البيان العربي الصادر عن الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة المرأة في الأمم المتحدة الـ 65، الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم اعتماده من قبل لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري في فبراير الماضي، والنقاط الرئيسية التي ترتكز عليها أولويات المنطقة العربية في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، ستنظم إدارة المرأة والأسرة والطفولة فعالية جانبية على هامش أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان معاً لإنهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية يوم 25 من الشهر الجاري بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان.