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نتنياهو: نهاية أبريل سنخرج من الكورونا وننتهي من تطعيم الجميع

الإثنين 08 مارس 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نهاية أبريل سنخرج من الكورونا وننتهي من تطعيم الجميع



القدس المحتلة / سما /

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تخرج اسرائيل من أزمة كورونا مع نهاية شهر نيسان المقبل .

واضاف في مؤتمر صحفي رفقة وزير الصحة يولي إدلشتاين "نقدر أنه بحلول نهاية نيسان / أبريل سنخرج من الكورونا وننتهي من تطعيم الجميع".

وقال : "هذا يوم عظيم. الاحتفال بخمسة ملايين تم تطعيمهم وفتح اقتصادنا بالكامل تقريبا و هناك انجاز هائل لاسرائيل وهي اول دولة خرجت من كورونا. لدينا أكثر من مليون بقليل فوق سن 16 ، وبحلول نهاية أبريل ، سنخرج من الكورونا ونقوم بتطعيم الجميع حسب تقديرنا ولا داعي للقلق.

أضاف نتنياهو: "نحن نعمل بالفعل على إدخال عشرات الملايين من اللقاحات لإبقاء الاقتصاد مفتوحًا وحتى لا يكون هناك المزيد من الإغلاقات"

#نتنياهو #اسرائيل #فيروس كورونا

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