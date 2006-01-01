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اتهامات لنتنياهو بالتحريض على اقتحام مماثل للكونغرس

الإثنين 08 مارس 2021 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لنتنياهو بالتحريض على اقتحام مماثل للكونغرس



القدس المحتلة / سما /

أبدى مسؤولون قانونيون في ما يسمى وزارة القضاء الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن امتعاظهم من دعوة رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، لأصحاب الأعمال التجارية بالتظاهر مقابل الوزارة، احتجاجًا على رفض المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت تنفيذ خطته الاقتصادية الخاصة بمنح هبات لأصحاب تلك الأعمال في ظل أزمة كورونا.

ويرفض ماندلبليت مثل هذه الخطوة لاعتبارات وصفت بأنها "مهنية"، في حين أن البعض يرى بأن المنع أساسه حتى لا يستخدم نتنياهو الخطة في خدمة برنامجه الانتخابي.

ووصفت دعوة نتنياهو بأنها اتهام له بالتحريض على اقتحام مماثل لمبنى الكايبتول الأميركي الخاص بالكونغرس.

ونقل موقع واي نت العبري عن ذات المصادر قولها، هذه الدعوة تذكرنا بدعوة حصار المتظاهرين لمبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال مكتب ماندلبليت في بيان توضيحي "مسودة مشروع قانون يهدف إلى تشجيع العاملين في إجازة بدون راتب على العودة إلى العمل، والوثائق المطلوبة، نقلتها وزارة المالية إلى وزارة القضاء من أجل الاطلاع عليها في نهاية الأسبوع الماضي، والمسودة قيد عناية الموظفين المهنيين بالسرعة المطلوبة".

"القدس"

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