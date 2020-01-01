  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تطالب بعدم منحه الترخيص قبل الفحص

حرب اللقاحات .. وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من استخدام لقاح “سبوتنيك” الروسي

الإثنين 08 مارس 2021 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرب اللقاحات .. وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من استخدام لقاح “سبوتنيك” الروسي



بروكسل/وكالات/

 حث مسؤول كبير في وكالة الأدوية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد على الامتناع عن منح الموافقة للقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19 الروسي بينما تراجع الوكالة سلامته وفعاليته.

وقالت كريستا ويرثومر هوش رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأورويية في محطة(أو.أر.إف) النمساوية “نحتاج إلى مستندات يمكننا مراجعتها. ليس لدينا حاليا بيانات … بشأن من تم تطعيمهم. إنه غير معروف. وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع عدم إعطاء الدول تصريح طوارئ “.
وأضافت بعد أن قالت الوكالة الأسبوع الماضي إنها بدأت مثل هذه المراجعة “يمكننا طرح (سبوتنيك في) في السوق هنا في المستقبل عند مراجعة البيانات المناسبة. بدأت المراجعة الآن في وكالة الأدوية الأوروبية”.
وأضافت “البيانات تأتي من الشركات الروسية المصنعة وستتم مراجعتها بالطبع وفقًا للمعايير الأوروبية للجودة والسلامة والفعالية. عندما يتم إثبات كل شيء ، سيتم ترخيصه أيضا في الاتحاد الأوروبي”.
وتمت الموافقة بالفعل على (سبوتنيك في)أو يجري تقييمه للموافقة عليه في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن بروكسل يمكن أن تبدأ مفاوضات مع الشركة المصنعة للقاح إذا طلب ذلك ما لا يقل عن أربع دول أعضاء.

#سبوتينك.لقاح روسي #اوروبا #لقاح سبوتنيك

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تصدر بياناً حول استشهاد ثلاثة صيادين قبالة شواطئ قطاع غزة

قائد بجيش الاحتلال : لدينا مهمة إحضار "غولدين وشاؤول" إلي المقابر الإسرائيلية

"لماذا نستعجل القرارات".. القدوة: شخصيات من الصف الاول في حركة فتح ستدعم الملتقى الديمقراطي

ظهور نادر لأمير قطر الوالد والشيخة موزة ... صور

حسين الشيخ: تجربة 2006 لن تتكرر.. و"فتح" ستشكل حكومة وحدة وطنية إذا فازت بالانتخابات التشريعية

غزة: القضاء الشرعي يصدر تعميمًا بخصوص المطلقة قبل الدخول والخلوة

مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار الوطني

الأخبار الرئيسية

الرجوب :" لدينا عناصر غير منسجمة و غاضبة" واتصالات بشكل يومي مع حماس

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

إذاعة عبرية : الإمارات ترفض استقبال نتنياهو لهذا السبب ..!

مطار

هل يمكن لطائرة اسرائيلية أن تقلع من مطار بن غوريون وتتجه مباشرة إلى الجزائر؟

888

حماس تدرس عدة خيارات بخصوص وضع الضفة في الانتخابات و القدوة سيتم فصله

اعلان سما رسائل