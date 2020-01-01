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الامارت ترفض استقبال نتنياهو لهذا السبب

الإثنين 08 مارس 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامارت ترفض استقبال نتنياهو لهذا السبب



القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عن رفض مسئولين كبار في دولة الإمارات، استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل موعد انتخابات "الكنيست" التي ستجري في 23 من الشهر الجاري.

وذكرت موريا فلبرج المراسلة السياسية للإذاعة أن الموقف الإماراتي جاء "بادعاء أنها تنأى بنفسها عن التدخل في القضايا الداخلية ورفض محاولات نتنياهو استغلال علاقته معها في حملته الانتخابية". وفق حديثها.


 
يشار إلى أن مصادر "إسرائيلية" قد تحدثت عن نية نتنياهو زيارة الإمارات والبحرين خلال الأيام القادمة، بعد التسهيلات الأخيرة وفتح مطار بن غوريون أمام حركة المسافرين، لاسيما وأنه كان قد أجلها عدة مرات؛ بسبب الإجراءات الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا.

#الامارات #نتنياهو #انتخابات الكنيست

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