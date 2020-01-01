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"كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و605 آلاف وفاة و117 مليون و450 ألف إصابة

الإثنين 08 مارس 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و605 آلاف وفاة و117 مليون و450 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين واكثر من 605 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 117 مليون ونحو 450 ألف إصابة، تعافى منهم 92 مليونا وما يزيد عن 964 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً ملموساً في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 372 ألف و306 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,736 حالة وفاة.

وأصبحت البرازيل بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، وتصدرت العالم في الحصيلة اليومية، إذ تقدمت أمس لليوم الأول على اميركا التي كانت تتصدر العالم في تسجيل اعلى حصيلة وفيات يومية عالميا، كما وتقدمت عليها لليوم السادس على التوالي في تسجيل اعلى حصيلة إصابات جديدة كل 24 ساعة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,054 وفاة)، والمكسيك (779 وفاة)، واميركا التي تراجعت الى المركز الثالث مسجلة (716 وفاة)، وروسيا (368 وفاة)، وإيطاليا (207 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (80,024 إصابة)، واميركا (41,967 إصابة)، وفرنسا (21,825 إصابة)، وإيطاليا (20,765 إصابة)، والهند (18,691 إصابة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (537,838 وفاة)، والبرازيل (265,500 وفاة)، والمكسيك (190,604 وفيات)، والهند (157,890 وفاة)، وبريطانيا (124,501 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,696,250 إصابة)، والهند (11,229,398 إصابة)، والبرازيل التي تخطت عتبة الـ11مليون مسجلة (11,019,344 إصابة)، وروسيا (4,322,776 إصابة)، وبريطانيا (4,218,520 إصابة).

#فيروس كورونا

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