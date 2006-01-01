مصر: الخارجية تصدر بيانا جديدا حول مقتل مواطن مصري في السعودية

القاهرة /سما/

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بشكل وثيق قضية مقتل مواطن مصري في الرياض بحادث إطلاق نار، مشيرة إلى اهتمام القاهرة بالقضية والإجراءات التي يتم اتخاذها لإحالتها إلى القضاء.



وقالت الوزارة، في بيان، إنها تواصل "المتابعة اللصيقة لواقعة مقتل المواطن المصري المرحوم عشري محمد حسن بالرياض"، موضحة أن القنصل المصري في الرياض، إيهاب عبد الحميد، زار صباح اليوم مصلحة الطب الشرعي و"عقد اجتماعا مع مديرها للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أسرع وقت".

كما زار عبد الحميد المواطن المصري المصاب في الحادث، حسين أسامة محمد حسن، بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف البيان: "وتستمر القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لإطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء".

والجمعة الماضي أمطر مواطن سعودي الجنسية مصريين اثنين بوابل من النيران في الرياض، وقالت مصادر إنه تم إطلاق 5 أعيرة نارية على المصري الذي قتل، و3 على الشخص الثاني.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد، الجمعة، إنها تتابع مع السفارة والقنصلية المصرية في السعودية التحقيقات في حادث مقتل مواطن مصري بأعيرة نارية، بحسب بيان للوزارة.

وذكرت السلطات المصرية أن التحقيقات الأولية في الرياض كشفت أن الحادث وقع نتيجة خلاف بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، حول نقل حمولة خضروات.

وأوضحت أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم، حيث يخضع المتهم الآن للتحقيقات، كما ذكرت أن القتيل والمصاب هما من قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة بمحافظة المنيا جنوبي مصر.