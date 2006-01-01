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وزير إسرائيلي: سنضم أجزاء من الضفة الغربية ونتطلع الى علاقات اوسع مع السعودية

الإثنين 08 مارس 2021 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: سنضم أجزاء من الضفة الغربية ونتطلع الى علاقات اوسع مع السعودية



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن إسرائيل ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

وفي تصريح لقناة "I24"، قال هنغبي :"لا أعتقد أنه من المنطقي أن نصف مليون يعيشون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولا يمكنهم العيش وفقا للقانون الإسرائيلي، لقد قمنا بهذا في مرتفعات الجولان وسنقوم بهذا في يهودا والسامرة". 

وبخصوص مستقبل اتفاقيات تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، قال: "لا يمكنني تصور مستقبل تطور العلاقات مع دول الخليج، لكنها تحالف يمكن تكوينه وفقا لقرارات الشعوب أيضا، الاتفاقيات الجديدة ستغير الأمور".

وأضاف: "لدينا مصالح مشتركة مع سلطنة عمان بطريقة غير رسمية ونأمل أن تتوسع العلاقات مع السعودية"

#اسرائيل #الضفة الغربية #السعودية

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