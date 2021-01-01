  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إغبارية : الحراك الفحماوي مستمر واعتداءات شرطة الاحتلال لن توقفه

الإثنين 08 مارس 2021 06:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغبارية : الحراك الفحماوي مستمر واعتداءات شرطة الاحتلال لن توقفه



أم الفحم/سما/

أكد أنس إغبارية الناشط في الحراك الفحماوي ضد الجريمة والعنف بالداخل المحتل، أمس الأحد، استمرار الحراك السلمي الموحد في ام الفحم حتى تتحمل شرطة الاحتلال مسؤولياتها تجاه العنف المستشري في المجتمع العربي.


وقال إغبارية في تصريح صحفي ان الحراك مستمر للأسبوع الثامن على التوالي، موضحا أن الأسبوع الماضي شه مشاركة عشرات الآلاف من المجتمع العربي للتضامن مع ام الفحم.

وشدد على أن شرطة الاحتلال هي شريكة في الجرائم بالداخل وعليها ألا تغذي عصابات الإجرام وفق تكتيك منظم بهدف تفكيك المجتمع العربي، داعيا الجميع إلى المشاركة للمطالبة بالأمن والأمان.

ولفت إلى أن اعتداءات شرطة الاحتلال مستمرة عبر اعتقال قادة الحراك الفحماوي السلمي واستدعاء العشرات من المتظاهرين للتحقيق وإغلاق الشوارع المؤدية إلى التظاهرة، مؤكدا أنها لن تزيد الحراك إلا قوة والتفاف حوله من شعبنا.

وبدأ الحراك الفحماوي عقب تعرض الدكتور سليمان إغبارية رئيس بلدية ام الفحم السابق لمحاولة اغتيال، حيث نجا منها وأصيب بجروح بالغة الخطورة جراء إطلاق نار صوب سيارته.


 
وبهذا الصدد، أضاف الناشط أنس : "ما زلنا نطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها، لن ينخفض صوتنا وسنواصل حتى ننتصر"، منوها إلى أن هناك أكثر من 18 قتيلا جراء الجرائم بالداخل منذ بداية العام الجاري.

#الحراك الفحماوي #المجتمع العربي #سليمان اغبارية #الجرائم في الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 صيادين من عائلة واحدة بقصف صاروخي غرب مدينة خانيونس

كتائب القسام تصدر بياناً حول استشهاد ثلاثة صيادين قبالة شواطئ قطاع غزة

شاهد .. سبب وفاة عبود العمري وآخر فيديو له في جنوب أفريقيا

"نقي كويس".. السيسي يشتري فاكهة من بائع في الشارع ويكتشف مأساة.. فيديو

صدمة على مواقع التواصل بعد وفاة الناشط عبدالله العمري

قائد بجيش الاحتلال : لدينا مهمة إحضار "غولدين وشاؤول" إلي المقابر الإسرائيلية

مصادر : فشل اجتماع فصائل اليسار وخيار القائمة الموحدة يتلاشى

الأخبار الرئيسية

888

حماس تدرس عدة خيارات بخصوص وضع الضفة في الانتخابات و القدوة سيتم فصله

الرئيس

صحيفة عبرية: أمريكا وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية مع منح الشرعية للسلطة وحماس

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

حماس عن تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية: يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية

"لماذا نستعجل القرارات".. القدوة: شخصيات من الصف الاول في حركة فتح ستدعم الملتقى الديمقراطي

اعلان سما رسائل