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اسرائيل: 8 وفيات 1246 اصابة بكورونا خلال 12 ساعة

الإثنين 08 مارس 2021 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 8 وفيات 1246 اصابة بكورونا خلال 12 ساعة



القدس المحتلة/سما/

توفي 8 إسرائيليين متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ، فيما أُصيب ألف و246 شخصًا، خلال 12 الماضية، وفقًا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

ووصل عدد الوفيات تأثّرا بالفيروس في اسرائيل، 5889 وفاة منذ بِدء تفشّي الجائحة، في حين توفي 116 شخصا منذ بداية الشهر الجاري، تأثّرا بالفيروس.

وجاءت الإصابات بعد إجراء 28 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس، بينما وصلت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 4.5%.

وأوضحت الوزارة أن 1110 مرضى بكورونا، يخضعون للعلاج في المستشفيات 712 من بينهم في حالة حرجة، و225 شخصا يُعالجون بواسطة أجهزة تنفس اصطناعيّ.

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