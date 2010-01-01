إسرائيل تتعهد بمساعدة البرازيل "بكل الطرق الممكنة"

القدس المحتلة/سما/

تعهدت إسرائيل، أمس الأحد، بمساعدة البرازيل "بكل الطرق الممكنة"، بعد اتخاذ الأخيرة خطوة مفاجئة دعما لتل أبيب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرا الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ونظيره البرازيلي إرنستو أراوجو الذي يزور إسرائيل.

وغرد أشكنازي بحسابه على تويتر قائلا: "أشكر حكومة البرازيل على موقفها القاطع ضد قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق".

واعتبر أن قرار المحكمة يمس القانون الدولي ويبعد فرض إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "نعمل معا أيضا لتوسيع التعاون بين الدولتين للحرب على الوباء (فيروس كورونا)".

وتابع: "ستساعد إسرائيل البرازيل بكل الطرق الممكنة، كما سنبحث سبل تعميق البحث والتطوير في مجال الأدوية وحلول أخرى لمواجهة الوباء".



وكانت البرازيل إحدى أبرز دول أمريكا اللاتينية المؤيدة للقضية الفلسطينية، ما تجلى باعترافها بدولة فلسطين في ديسمبر/كانون الأول 2010.

وتسعى إسرائيل وفق تقارير عبرية للحصول على دعم دولي لمواجهة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بانسودا بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.

وأمس الأول الجمعة، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء الماضي أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون وأدانتها إسرائيل.