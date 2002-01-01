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نجيب ساويرس ينعي الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو بعد مقتله في تحطم طائرة

الإثنين 08 مارس 2021 04:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجيب ساويرس ينعي الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو بعد مقتله في تحطم طائرة



القاهرة /سما/

نعى رجل الأعمال المصري، الملياردير وعملاق الصناعة الفرنسي أوليفييه داسو الذي لقى مصرعه اليوم الأحد لدى تحطم مروحيته.

وأعاد ساويرس نشر تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينعي فيها أوليفييه، معلقا بالقول: "فقد العالم رجل صناعة عظيمًا، ورجلًا لطيفًا وودودا ، وعضوًا برلمانيًا فرنسيا، ورجل أعمال ناجحا".

وأضاف "كان لي الشرف للتعرف عليه، خالص التعازي لأسرته ولفرنسا".



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وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت، اليوم الأحد، عن مصادر برلمانية وقضائية إن الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية.

وأوليفييه وهو نجل الصناعي سيرج داسو، كان نائباً لرئيس الجمهورية منذ عام 2002، ومن أشهر السياسيين والاقتصاديين في فرنسا.

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