لبنان : بعد "كيس الحليب".. شجار داخل متجر بسبب الزيت المدعوم(فيديو)

بيروت/سما/

اندلع شجار داخل أحد المتاجر في لبنان، على خلفية توافد المواطنين لشراء الزيت المدعوم، وفق إعلام محلي.

وقال موقع "لبنان ديبايت" إن "إشكالا كبيرا وقع داخل إحدى السوبرماركت، والسبب سعر الزيت المدعوم"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

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وقبل أيام، أثار مقطع فيديو يظهر عراكا في محل تجاري بإحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب عبوّة حليب، جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية بدأ الشجار عندما، طالبت سيدة بحصتها من أكياس الحليب المدعوم من الحكومة بعد أن خلت رفوف المتجر منها.

وقام أحد الموظفين بأخذ كيس من سلّة زبون آخر كان قد اشترى أكثر من علبة، ثم قدمه للسيدة.

إلا أن الزبون لم يغفر للموظف ذلك، حيث احتدم الخلاف بينهما ليصل إلى تضارب بالأيدي.



وقاد الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، بنسبة 144% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وبات أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر، إلى جانب انسداد سياسي ظهر في تعذر تشكيل حكومة.