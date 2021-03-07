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الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز يعلق على أصوات الصواريخ في سماء المملكة

الإثنين 08 مارس 2021 04:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز يعلق على أصوات الصواريخ في سماء المملكة



الرياض/سما/

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على سماع أصوات الانفجارات التي سمعت مساء اليوم في المملكة العربية السعودية.

وكتب الأمير على حسابه الرسمي على "تويتر": "يبدو أن الحوثي ومن قبله إيران قرءا إزالة إدارة بايدن للحوثيين من لائحة الإرهاب بشكل خاطئ.. أو ربما - وهذا أقرب بالنسبة لي- بشكل صحيح!"

وتابع الأمير في تغريدة أخرى: "بحمد الله وفضله وتوفيقه يتصدى أبطالنا في الدفاع الجوي للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي يطلقها وبشكل مكثف وكيلها الحوثي على المدنييّن في السعودية وبحمد الله أنه لا وفيّات والإزعاج في الغالب يقتصر على صوت الصواريخ المتصدية".


​ونقلت وكالة "رويترز" عن ساكنين في المملكة العربية السعودية سماع دوي انفجار بمدينة الظهران شرقي السعودية.

ونقلت الوكالة عن الساكنين إنهما سمعا دوي انفجار بمدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية اليوم الأحد لكن لم يعرف سببه كما لم يرد تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية.

​وأشارت الوكالة إلى أن أحد الساكنين أبلغها بأن "الانفجار وقع الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية في حين قال الآخر إن الانفجار وقع الساعة الثامنة مساء.

ونقل عدد من المغردين في المملكة العربية السعودية أن الأصوات التي سمعت هي للدفاعات الجوية السعودية أثناء اعتراضها "هدف معادي في سماء مدينة الظهران وتدمره بنجاح".

#الامير عبد الرحمن بن مساعد #المملكة العربية السعودية #الحوثيين

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