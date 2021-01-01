  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

دولة عربية تعلن تطورا دبلوماسيا مع قطر بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات

الإثنين 08 مارس 2021 04:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دولة عربية تعلن تطورا دبلوماسيا مع قطر بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات



الدوحة /سما/

مازال تأثير قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، حاضرا، والتي أعلن فيها إنهاء الأزمة الخليجية بين الرباعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

واليوم الأحد، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استئناف علاقتها مع دولة قطر، بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات.


وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اتفقت الجمهورية اليمنية ودولة قطر على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء التطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء في المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم، الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني اتفق مع نظيره القطري، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وأضافت أن الوزير اليمني سلم نظيره القطري رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً جهود دولة قطر ودعمها الإنساني والتنموي لليمن ودعمها الشرعية اليمنية.

وأكد الوزير اليمني أنه تم "خلال المباحثات تأكيد حرص اليمن على عودة العلاقات مع دولة قطر إلى مجراها الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع".

ولفت إلى "سعادته بالإنجاز العظيم الذي تحقق خلال قمة العلا 2021 المتمثل في المصالحة الخليجية وعودة اللحمة والتآلف بين الأشقاء الخليجيين".

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية القطري تأكيده أن "استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين قائم على الود والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعبين".


​ولفت إلى حرص قطر على تقديم أوجه الدعم كافة؛ للنهوض بالاقتصاد اليمني، كما جدد موقف قطر الثابت في دعم الشرعية اليمنية والتأكيد على موقف بلاده من وحدة وأمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية بما في ذلك دعم جهود المبعوث الأممي في إحلال السلام والاستقرار.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أكد الوزير محمد بن عبد الرحمن آل الثاني على موقف دولة قطر الثابت بشأن أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.

ونوه إلى ضرورة إنهاء حالة الحرب، وتبني الحوار والحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني كأساس لإنهاء هذه الأزمة.
وفي يونيو/حزيران 2017 أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر "وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع المليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة الشرعية اليمنية"، بحسب بيان الحكومة وقتها.

#قطر #اليمن #السعودية #المصالحة الخليجية #قمة العلا #محمد بن عبد الرحمن آل ثانى #احمد عوض بن مبارك #عبد ربه منصور هادي #تميم بن حمد آل ثاني

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 صيادين من عائلة واحدة بقصف صاروخي غرب مدينة خانيونس

كتائب القسام تصدر بياناً حول استشهاد ثلاثة صيادين قبالة شواطئ قطاع غزة

شاهد .. سبب وفاة عبود العمري وآخر فيديو له في جنوب أفريقيا

"نقي كويس".. السيسي يشتري فاكهة من بائع في الشارع ويكتشف مأساة.. فيديو

صدمة على مواقع التواصل بعد وفاة الناشط عبدالله العمري

اسعار العملات مقابل الشيكل

قائد بجيش الاحتلال : لدينا مهمة إحضار "غولدين وشاؤول" إلي المقابر الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

888

حماس تدرس عدة خيارات بخصوص وضع الضفة في الانتخابات و القدوة سيتم فصله

الرئيس

صحيفة عبرية: أمريكا وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية مع منح الشرعية للسلطة وحماس

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

حماس عن تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية: يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية

"لماذا نستعجل القرارات".. القدوة: شخصيات من الصف الاول في حركة فتح ستدعم الملتقى الديمقراطي

اعلان سما رسائل