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خوان لابورتا رئيسا جديدا لنادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية

الإثنين 08 مارس 2021 04:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوان لابورتا رئيسا جديدا لنادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية



برشلونة/سما/

سيصبح خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية، بعد تقدمه بفارق لا يمكن تعويضه في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وقال برشلونة، إن "لابورتا حصل على 58 بالمئة من الأصوات بعد إحصاء 96 بالمئة من أصوات الناخبين"، وفقا لصحيفة "ماركا".

وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني وحصل على 31.7 بالمئة.


بينما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.3 بالمئة من الأصوات.

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، وسيخلف الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول لتجنب تصويت بحجب الثقة من جانب الأعضاء الغاضبين، بعدما حاول ليونيل ميسي ترك النادي في أغسطس/آب عقب الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي ضمن العديد من اللاعبين الذين شاركوا في الانتخابات بعد يوم واحد من فوز برشلونة 2-صفر على أوساسونا وتقدمه إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة إن 51765 أدلوا بأصواتهم من بين 109531 يحق لهم التصويت في الانتخابات التي تأجلت من يناير كانون الثاني بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا في كتالونيا.

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