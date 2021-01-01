كورونا في المجتمع العربي: 5 آلاف إصابة جديدة و30 وفاة في أسبوع

القدس المحتلة /سما/

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد، أنه سُجّلت نحو 5 آلاف إصابة جديدة و30 وفاة، آخرها وفاةُ رجل (68 عامًا) من جديدة المكر متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وأعلن المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، في بيان أصدره مساء الأحد، عن وفاة الرجل، لافتا إلى أنه "في أقسام كورونا الخمسة بالمستشفى يتلقى العلاج 44 مريضًا، بينهم 32 بحالة خطيرة، 7 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة"

ووفقا لتقرير الهيئة، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 122,159 لغاية صباح اليوم، الأحد، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 800,721. وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 15.2%.

وسجلت البلدات العربية، الأسبوع الماضي، 4,968 إصابة جديدة مع تسجيل ارتفاع يزيد عن 545 إصابة عن الأسبوع الذي سبقه. في المقابل سجلت على مستوى البلاد 26,624 إصابة جديدة لذات الفترة، وبهذا تعود نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى الارتفاع وبلغت من مجمل الإصابات الجديدة في البلاد 18.7% في الأسبوع الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية بلغ 543,229 مع تسجيل زيادة في عدد التطعيمات للموجة الأولى خلال الأسبوع الماضي بلغت ما يقارب 55 ألف تطعيم، وبهذا ارتفعت نسبة التطعيم في البلدات العربية إلى 38.3%. وفي المقابل فقد بلغ عدد التطعيمات للموجة الأولى في البلاد نحو 4.9 مليون تطعيم بنسبة التطعيم الكلية 53.6%.

وفيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 308,453 مع تسجيل ارتفاع بلغ 52 ألف تطعيم ما نسبته 21.8% من سكان البلدات العربية مقارنة بنحو 40.4% في المعدل العام بالبلاد. أما بخصوص شريحة 15 عاما ويزيد فبلغت نسبة التطعيمات في البلدات العربية للوجبة الأولى 54.6%، وبهذا يتبقى 312 ألف شخص لم يتلقوا التطعيم في تلك الفئة العمرية مقابل 57.5% في المعدل العام. وفيما يتعلق بالفئة العمرية 50 سنة فأكثر فقد بلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 167,570 ما يشكل 78.5% من تلك الفئة العمرية، وبهذا بلغ عدد الأفراد غير المطعمين في تلك الفئة قرابة 45 ألف شخص، في حين بلغت النسبة للوجبة الثانية لتلك الفئة العمرية 58.7%. أما على مستوى البلاد ولتلك الفئة العمرية فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى 91.6% وللوجبة الثانية 81%..

وارتفعت عدد الحالات النشطة في البلدات العربية وبلغت 8,565 إصابة مع زيادة بأكثر من ألف حالة نشطة عن الأسبوع الذي سبقه. أما على مستوى البلاد فبلغ عدد الحالات النشطة 45,611، وبهذا ارتفعت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية نحو 17.8% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

935 وفاة بسبب كورونا في البلدات العربية

وفي الأسبوع الماضي، سجلت 30 وفاة في البلدات العربية وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 935 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ108 وفاة وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5,861، وبهذا تشكل هذه الوفيات خلال الأسبوع الماضي ما نسبته 27% من مجمل الوفيات خلال الأسبوع.

وارتفع عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 164 حالة بينها 56 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي مع تسجيل ارتفاع بلغ 17 حالة عن الأسبوع الذي سبقه. في المقابل وعلى مستوى البلاد، انخفض عدد الحالات الخطرة إلى 661 حالة بينها 212 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.