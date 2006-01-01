رابط التقديم للشهادة السودانية الدور الثاني 2021

الخرطوم / سما

أعلن الاستاذ على الشيخ مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم َتوثيق الشهادات، بدء التقديم للدور الثاني من الشهادة الثانوية السودانية، مشيرا إلى أنه يستمر لمدة عشرة ايام.

وذكر الشيخ في تصريح له أن الطلاب الذين يرغبون في التقديم للدور الثاني يمكنهم ان يقدموا بدون تقديم استقالة، موضحا بأن النتيجة ستكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول.

وأوضح أن ذلك يتم برقم الاستمارة او الاتصال برقم الاستجابة والدعم (2511) أو إرسال رسالة نصية من سوداني على الرقم 2511.

بدوره، أفاد دكتور طلعت محيي الدين وهبى مدير الاداره العامه لتقنيه المعلومات والشبكات بأن عمليه التقديم الإلكتروني سارت دون معوقات ومرت بصوره طيبة وان عدد الناجحين من الشهاده السودانيه كان 270.895 طالب والذين تقدموا حوالي 162.000 طالب بنسبه 52%.

رابط التقديم للشهادة السودانية 2021: اضغط هنا

وبين أن النسبه كانت أعلى من المتوقع واعلى من النسبه الماضيه. وعدد الطلاب الذين تقدموا من الشهادات الاجنبيه عدد 2.274 طالب وطالبه عبر التطبيقات المختلفه' ومنافذ البيع المختلفه.

ولفت إلى وجود اكثر من خمسه طرق للدفع الالكتروني عبر البنوك والتطبيقات والمواقع والرسائل النصيه وكلها متاحه للتقديم الإلكتروني، موضحا بان هذا العام تميز بوجود ثقافه الدفع الالكتروني فكانت نسبه الدفع بالوسائل الالكترونية في العام الماضي 2019م 26/5٪.

وقال: هذا العام يوجد دفع من خارج السودان عبر مراكز وصرافات وتطبيق بنك النيلين فرع ابوظبي بالعملة الصعبة، وهي ميزه من مميزات الدفع الإلكتروني، مؤكدا بأن مركز استجابة والدعم يعمل 24 ساعة في فترة القبول.