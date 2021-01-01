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السودان .. رابط التقديم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية 2021

الأحد 07 مارس 2021 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان .. رابط التقديم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية 2021



الخرطوم / سما

أعلن الأستاذ على الشيخ السماني مدير عام الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة للطلاب الوافدين (غير السودانيين) بمؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية والخاصة.

وقال الأستاذ السماني في تصريح صحفي عبر صفحة وزارة التعليم العالي بموقع تويتر إن رابط التسجيل في الجامعات السودانية للطلاب غير السودانيين مفتوح من يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021م ويستمر حتى 18 مارس الجاري.

رابط موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات: اضغط هنا

وأضاف: للراغبين في التقديم الحصول على شروط القبول والتخصصات المطلوبة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بالموقع أعلا، مشيرا إلى أن رسوم التقديم 100 دولار.

ودعا الطلاب المتقدمين للقبول لرفع الشهادة الثانوية عبر موقع الإدارة وتسليم أصل الشهادة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم بالخرطوم للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المؤقتة بالولايات، مبينا أن كل من لم يسلم أصل الشهادة لا يُعتمد قبوله .
 

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