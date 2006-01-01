الصحّة الإسرائيلية: وفاة 116 شخصا بكورونا في أسبوع و712 بحالة حرجة

القدس المحتلة / سما /

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأحد، فيما أُصيب ألف و246 شخصًا، منذ منتصف الليلة الماضية، وفقًا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

ووصل عدد الوفيات تأثّرا بالفيروس في اسرائيل، إلى 5889 مريضا منذ بِدء تفشّي الجائحة، في حين توفي 116 شخصا منذ بداية الشهر الجاري، تأثّرا بالفيروس.

وجاءت الإصابات بعد إجراء 28 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس، بينما وصلت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 4.5%.

وأوضحت الوزارة أن 1110 مريضا بكورون، يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد؛ 712 من بينهم في حالة حرجة، و225 شخصا يُعالجون بواسطة أجهزة تنفس اصطناعيّ.

وفي ما يخصّ اللقاح، فقد تلقّى أكثر من 12 ألف شخص جرعة اللقاح الأولى، منذ منتصف الليلة الماضية فيما تلّقى الجرعة الثانية في الفترة ذاتها 31500 شخصا.

وبحسب المعطيات، فقد وصلت نسبة مُتلقّي الجرعة الأولى من اللقاح، إلى 53.14% من مُجمل عدد السكان في البلاد، فيما تلقى 40.31% جرعة التطعيم الثانية.

ولحدّ الآن، تلقى ما مجموعه 4ملايين و941 ألفا و633 الجرعة أولى من اللقاح، بينما تلقى الجرعة الثانية منه، 3 ملايين و748 ألفا و243 شخصا.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مسؤول في وزارة الصحة حول فتح قاعات الأفراح، إنه "إذا رأينا رقصات حاشدة في الأعراس، سنضطر إلى إغلاق هذا المجال ثانية. وهذا مطروح على الطاولة، والجميع يدرك ذلك".

وأضاف المسؤول نفسه، وفقا لموقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني، أنه "خلافا لما قيل بالماضي، فإن انتشار فيروس كورونا في أشهر الصيف الماضي جاء بسبب المناسبات والاحتفالات وليس بسبب الحوانيت المطلة على الشوارع وبرك السباحة ومعاهد الرياضة".