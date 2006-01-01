رئيس المعارضة الاسرائيلية يدعو نتنياهو للمشاركة في مناظرة امامه

القدس المحتلة / سما /

دعا زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المشاركة في مناظرة تلفزيونية امامة، مشيرا الى ان اول امر سيقوم بسؤاله عنه هو "كيف قام نتنياهو بتقديم طلب للحصول على مزايا ضريبية بالوقت الذي فيه الاقتصاد الاسرائيلي ينهار بسبب الاغلاق".

وذكرت القناة الاسرائيلية (12) التي نقلت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي ان لابيد امتنع عن القول انه ينافس على رئاسة الحكومة واعلن انه "من المهم اكثر تنحية نتنياهو من منصبة ، من ان يتولى هو رئاسة الحكومة".

وقال لابيد :" من المهم لي اقل الان رئاسة الحكومة، يهمني ان يكون ’يش عتيد’ الحزب الاكبر في الحكومة بسبب القيم التي يتمتع بها، من المهم لي ان يتنحى نتنياهو وينهي مهام منصبه، وان يتم اقامة حكومة ليست استغلالية، تهتم بمكانة الطبقة المتوسطة".

وبخصوص رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت ورئيس "تكفا حداشا" غدعون ساعر، قال انه لا يستبعدهم :"سأجري نقاشا حول من سيتولى القيادة بعد صدور نتائج الانتخابات، بعد خمس دقائق بعد الانتخابات سنبدأ باصلاح الاقتصاد واصلاح الثقة بالحكومة" واعترف لابيد ان الاثنين ليسا شركاء ايديلوجيين بكل موضوع ، لكنه ينوي اقامة ائتلاف حكومي ايضا مع أشخاص لا يتوافق معهم 100%.

واشار لابيد الى ان الاستطلاعات التي يعرفها فان ميرتس تجتاز نسبة الحسم، لكن حزب غانتس لا يجتازها، وبرأيه ان الامر الاهم هو عدم حرق الاصوات والانسحاب. واضاف لابيد ان سيدرس الامكانية لابرام صفقة ادعاء لنتياهو ان عرضت امامه ووفقا لتوصية السلطات القانونية.

من جانبه رئيس "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان قال في تصريحاته خلال مشاركته بنفس المؤتمر انه لن يجلس مطلقا بايه حكومة مع احزاب الحريديم، وانه سيوصي لرئاسة الحكومة بدل نتنياهو على :"من سيحصل على العدد الاكبر من المقاعد".