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فشل جواز السفر الأخضر الإسرائيلي: باستثناء جورجيا لم تعترف به أي دولة

الأحد 07 مارس 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فشل جواز السفر الأخضر الإسرائيلي: باستثناء جورجيا لم تعترف به أي دولة



القدس المحتلة /سما/

لا توجد دولة غير جورجيا تعترف بجواز السفر الأخضر الإسرائيلي للسماح للسائحين بدخول أراضيها مع الإعفاء من العزل واختبار الكورونا.

بالإضافة إلى ذلك ،تقول صحيفة يديعوت احرنوت على الرغم من الاتصالات بين إسرائيل واليونان وقبرص والتصريحات المشتركة لقادتيهما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لم يتم التوقيع على اتفاقية حول جواز سفر أخضر متبادل منذ حوالي شهر.

قبل شهر تقريبًا ، زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إسرائيل وأعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو أن البلدين توصلا إلى تفاهم بشأن جواز سفر أخضر يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى اليونان دون فحص كورونا ودون التزام العزلة. وقبل أسبوعين ، وصل رئيس قبرص ، نيكوس أناستاسياديس ، إلى إسرائيل وأدلى بتصريح مماثل مع نتنياهو.

لكن حتى الآن لم يتم التوقيع على اتفاقية جواز سفر أخضر بين البلدين. وحتى لو فتحت الأجواء ، فلا يبدو أن الطريق إلى اليونان وقبرص قريب.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أنه على الرغم من البيانات المشتركة - واجهت اليونان معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بالتوقيع باتفاقية جواز سفر أخضر.

وتشير التقارير التي وصلت تل ابيب إلى أن ألمانيا هي الخصم الأول في الاتحاد الأوروبي للحصول على جواز سفر أخضر فمن ناحية ، ترى أن هذه الاتفاقية تميز بين الذين تطعموا ومن لا يريدون التطعيم ومن ناحية أخرى هي رغبة ألمانية في السماح للسياحة الداخلية في مختلف البلدان لتقوية الاقتصادات الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أيضًا لا تعترف بجواز السفر الأخضر الإسرائيلي ، ويتعين على الإسرائيلي الذي يدخل هناك أن يكون لديه فحص وعزل كورونا سلبي.

#جواز السفر الاخضر #اسرائيل #فيروس كورونا

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