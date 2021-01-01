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آش يعرب عن قلقه من إعادة فتح الحياة في إسرائيل

الأحد 07 مارس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
آش يعرب عن قلقه من إعادة فتح الحياة في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

أعرب منسق ملف كورونا نحمان آش عن قلقه من إعادة فتح المرافق التجارية والثقافية والتعليمة في إسرائيل.
 
وقال آش وفق إذاعة كان إن الجمهور والحكومة يضغطان في هذا الاتجاه.
 
وأضاف أنه لا يعلم مدى العلاقة بين تخفيف القيود الصحية وموعد اقتراب الانتخابات العامة.
 
يشار إلى أن إسرائيل دخلت اليوم المرحلة الثالثة من الخروج من الإغلاق الصحي حيث ستنتظم الدراسة في الصفوف السوابع إلى العواشر في التجمعات السكانية المصنفة خضراء وصفراء وبرتقالية حيث تم تطعيم نسبة عالية من السكان ضد كورونا.
 
 ويتم السماح بالتجمهر لعشرين شخصا على الأكثر في أماكن مسقوفة ولخمسين شخصا في أماكن مفتوحة في كل التجمعات السكانية باستثناء تلك المصنفة الحمراء.
 
 وتضم التسهيلات أيضا فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام الجمهور.
 
أما المطاعم الكبيرة وقاعات الأفراح والمناسبات وغرف الطعام في الفنادق فسيتم فتحها أمام المطعمين والمتعافين فقط.

#اسرائيل #فيروس كورونا #نحمان آش

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